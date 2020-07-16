Van ve Siirt'ten acı haber! 9 şehidimiz var

Van’dan keşif için havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait uçak görevden dönerken Artos dağına çarptı. Uçakta bulunan ikisi pilot beşi teknik personel yedi emniyet mensubu şehit oldu.

Acı olayı sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Van Hakkari Görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağımız, Maalesef Van Gevaş’ta bulunan Artos Dağı’na çarparak kırıma uğramıştır.

* Uçak içersinde 2’si pilot, 5’i teknik personel olmak üzere, toplam 7 Emniyet mensubumuz Şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun…

BAKAN SOYLU DETAYLARI AÇIKLADI

Kaza bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere olayın hemen ardından Van’a giden Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada şunları aktardı:

* Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari’de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envanterimize kayıtlı olan uçağımız 15 Temmuz saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilme teminen Van Ferit Melen Havalimanı’ndan kalkmıştır.

* İçerisinde 2’si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 personelle birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı. Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti.

* Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Ekiplerimiz Artos Dağı’nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını, 2’si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdi.

ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILDI

Ankara’daki programını keserek uçakla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından olay yerine hareket etti. Bakan Soylu ile birlikte Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbey, İl Jandarrma Komutanı Yüksel Yiğit, saat 05.00 sıralarında iki helikopterle, keşif uçağının krırıma uğradığı Gevaş ilçesine giderek enkazın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, beraberindeki sivil ve askeri yetkililerle birlikte kaza bölgesinde inceleme yapan görevlilerden bilgi aldı. Bu arada kırıma uğrayan keşif uçağının parçalarının geniş bir alana yayıldığı öğrenildi. Bölge güvenlik güçleri tarafından çevrilirken, çevresine kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

ŞEHİT CENAZELERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

Keşif uçağında şehit olan emniyet mensubu 7 personelin cenazeleri, helikopterle olay yerinden alınarak Van’daki hastaneye getirildi.

Hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit polis memurlarının naaşları Van’da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

BİR ACI HABER DE SİİRT’TEN

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