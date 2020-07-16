Bölgemizdeki vaka sayısı arttı!

Koronavirüs vakalarıyla ilgili yeni bir rapor yayınlayan Sağlık Bakanlığı, Kocaeli'nin de bulunduğu Doğu Marmara bölgesinde bir günde 81 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre bölgemizde bir gün öncesine göre vaka sayısı 2 arttı. Öte yandan bakanlık 14 Temmuz Salı günü bölgemizde 58 kişinin hastaneye yatırıldığını, 65 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.