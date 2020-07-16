Ellibeş, gazilerden sonra şehit ailelerine gitti

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Başkan Yardımcısı Ersin Küçükateş, İl Yönetim Kurulu Üyesi Recep Çalık, AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın ve ilçe yöneticiyleriyle birlikte Başiskele’de oturan Şehit Emrah Sapa’nın eşi Ayşe Sapa ve Ailesini ziyaret etti. Evlendikten sonra eşiyle birlikte Ankara’ya yerleşen Ayşe Sapa, 15 Temmuz gecesi Ordu’daki köylerinde bulunurken, şehit eşi Emrah Sapa Ankara’daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla FETÖ’cü darbecilere karşı koymak için Ankara Akıncılar 4.Ana Jet Üs Komutanlığı’na giden Emrah Sapa, burada başından vurularak şehit olmuştu. Eşinin şehit olmasından sonra Başiskele’de oturan anne ve babası Şengül ile Ramiz Atın çiftinin yanına dönen Ayşe Sapa, şehit eşinin hatırasını yaşatmak için uğraştığını ve bu kalkışmayı gerçekleştirenlerden hesap sorulması için davaların takipçisi olduğunu kaydetti. Başkan Ellibeş, 15 Temmuz gecesi darbecilere darbe yapan kahramanları hiçbir zaman unutmayacaklarını, gazi ve şehit ailelerini kendi aileleri olarak kabul edip, yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Şehitlerimiz ve gazilerimize her zaman minnet ve şükran borçlu olacağız” dedi.