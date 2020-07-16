İlk defa ev alacaklara 82 bin TL geri ödemesiz hibe!

2020 devlet destekli hibe programlarına vatandaşların hem tasarruf hem de konut sahibi olması amacıyla devlet desteği tutarı arttırıldı. Mynette yer alan habere göre, Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek veriyor. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır? Konut sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği detaylar haberimizde…

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI NASIL AÇILIR? KONUT HESABINDAN NASIL HİBE ALINIR?

Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %15 azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.

48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %18 azami katkı tutarı 26 bin 645 TL olacak.

60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %25 azami katkı tutarı 28 bin 548 TL olacak.

DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE İLE EV ALMAK İÇİN HANGİ BANKALARA BAŞVURMAK GEREKİR, ŞARTLAR NEDİR?

Belirli bir süre para biriktirerek devletin geri ödemesiz hibe konut parası kampanyasından faydalanmak için ilk şart kimlik bankası ile banka şubesine şahsen başvuru ile yapılmasıdır. Konut hesabı açmak için herhangi bir bankaya gidilebilir. Devlet destekli konut hesabı hemen hemen her bankada bulunuyor.

DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE SAĞLAYAN KONUT HESABI NASIL İŞLEYECEK?

Devlet desteği ile hibe almak için konut hesabı açan kişiler, birikim yaptıkları bankalarda paralarını faize koyabilecekler mi? Devlet destekli konut hesabında düzenli ödeme şartı olacak mı? Konut hesabına toplu ödemeler yapılır mı?

Konut hesabı açan kişiler dilerse paralarını faize koyabilecekler. Kampanya şartlarından birisi de düzenli ödeme talimatı olacak. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecek.

Yukarıda belirlediğimiz şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz parayla konut hesabı açan kişilerin arasında en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacak. Paranın beklediği aylara göre de bu oran artırılacak. Bu programla gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecek.