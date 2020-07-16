16 Tem 2020 - 10:31- Spor

Kaleci Bayram Olgun Kocaelispor’a çok yakın !..

Önümüzdeki sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan ve bu ligde de fazla beklemeden 1. Lig’i görmek isteyen Kocaelispor, dış transferde temasları sürdürüyor. Her bölge için oyuncu araştıran Yeşil Siyahlı teknik heyet, 2. Lig’in en dikkat çeken kalecilerinden Bayram Olgun ile her konuda anlaştığı öğrenildi.