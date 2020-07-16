Gölcük Tersanesi işçi alacak

Donanma Komutanlığı, Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığında görevlendirilmek üzere 90 işçi alacak. İşkur üzerinden kura ile belirlenecek 15 Akücü, 18 Borucu, 5 Elektrik, 5 Elektronik, 4 Fiberglasçı, 10 Frezeci, 3 Kazancı, 25 Tesviyeci, 5 Tornacı olmak üzere toplam 90 kişiyi işe alacak. Başvurular bugün başladı. Başvuru yapmak isteyenler (https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecek.