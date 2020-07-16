Ertelenen vergi ve prim sürelerinin beyanı 27 Temmuz’a kadar yapılabilecek

Virüs salgını önlemleri kapsamında vergi ve prim ödeme sürelerinin 3 ay ertelendiğini ifade eden Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut,şunları söyledi. “Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait beyan ve işlemler 27 Temmuz’a, ödemeleri ise Ekim-Kasım Aralık aylarına ertelenmişti. Temmuz ayı birçok vergi, beyan ve bildirimlerin yapılacağı yoğun bir dönem.”

BÜTÜN İŞLEMLERİN SÜRESİ 5 GÜN UZADI

Meslektaşlarımızın bu duruma kendilerini hazırlamaları ve ilgili beyan ve bildirimleri unutmamaları gerektiğini dile getiren Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, “Temmuz ayı aynı zamanda bizim mali tatil ayımız.1-20 Temmuz Mali Tatil sonrası yapılacak bütün işlemlerin süresi otomatikman 5 gün uzadı. Dolayısıyla 20 Temmuz sonrası bizi yoğun bir hafta bekliyor olacak”, şeklinde konuştu.

PİYASALARDA HAREKETLENME BAŞLADI

Kısa çalışma ödeneğinin ve ücretsiz izin ödemelerinin çalışanlar açısından ciddi destek olduğunu söyleyen Kocaeli SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, sözlerini şöyle tamamladı. “3 aydır uygulanan işten çıkış kısıtlaması bir ay daha uzatıldı. 17 Ağustos günü uygulama sona erecek. Salgın sürecinde devletimizin gerek çalışanlara gerekse işverenlere ciddi katkıları oldu. Temmuz ayı itibariyle piyasada hareketlenmenin başladığını görüyoruz. Çünkü bunca zamandır hazır tüketen bir toplumduk, artık üretme zamanı.”