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16 Tem 2020 - 11:04- Sağlık G: 16 Tem 2020 - 11:07

Kilo verdiren sirkeli ve limonlu detoks tarifi

Sirkeli ve limonlu detoks tarifleri çok araştırılıyor. Çünkü sirke ve limon kilo verme konusunda muhteşem bir ikili hâline geldi. Peki, kilo verdiren detoks tarifi nasıl hazırlanır? Dr. Axe'ın sitesinde yer alan sirkeli ve limonlu detoks tarifi kısa sürede vücudu toksinlerden temizliyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. İşte enerji veren sirkeli ve limonlu detoks tarifi ve malzemeleri...
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SİRKELİ VE LİMONLU DETOKS TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 bardak ılık veya sıcak su

2 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı limon suyu

½ – 1 çay kaşığı öğütülmüş zencefil

¼ çay kaşığı tarçın

Çok az acı biber

1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)

SİRKELİ VE LİMONLU DETOKS TARİFİNİN YAPILIŞI

Öncelikle suyu ısıtın.

Tüm malzemeleri karıştırın. Sirkeli ve limonlu detoks tarifiniz hazır. Soğuk olarak da tüketilebilir.

GÜNDE KAÇ KEZ İÇİLMELİ?

Toksinleri temizlemek için iki hafta boyunca yemeklerden yaklaşık 20 dakika önce ve günde üç kez içilmesi öneriliyor. Vücudu temizlemenin ve enerji artırmanın hızlı ve kolay bir yolu ise bu içeceği kahvaltıdan veya öğle yemeğinden önce günde bir kez içmektir.

SİRKELİ VE LİMONLU DETOKSUN FAYDALARI

Sirkeli ve limonlu içecek 48 kaloridir.

Bu tarif sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Dolayısıyla kilo vermeyi kolaylaştırır.

Enerji seviyesini artırır.

Cildi yeniler.

Vücudu temizler ve şişkinlik hissini azaltır.

Herhangi bir hastalığınız varsa mutlaka doktorunuza danışarak denemenizde fayda var.

16 Tem 2020 - 11:04 - Sağlık

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