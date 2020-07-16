Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün Değirmendere’de 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs mahalle sakinlerince darp edildi. İddialara göre Yüzbaşılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Z.Y isimli bir şahıs 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Bunu duyan mahalle sakinleri ise şahsı darp etti. Olayı gören vatandaşlar da durumu polis ekiplerine bildirdi. Şahıs polisler tarafından emniyete götürüldü.