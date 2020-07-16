Ellibeş: “Demokrasi nöbetimiz bitmedi”

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İzmit Milli İrade Meydanı’nı başta olmak üzere bütün ilçelerde düzenlenen anma etkinliklerinde binlerce kişinin buluştuğunu belirten Başkan Ellibeş, şunları söyledi: “15 Temmuz, milli iradenin vesayete karşı galebe çaldığı, insanlık tarihine kazınmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi Türk milletidir. Türk milleti fedakarlığı, cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunun, şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. Milletimiz için tıplı İstiklal Harbi gibi 15 Temmuz da yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır.

Türkiye'nin istikbaline kast eden hainlere karşı milletimiz seçilmiş hükümetinin ve liderinin arkasında saf tutmuştur. Milletimiz, yıllardan bu yana devletin kritik öneme sahip güvenlik kurumlarında yapılanmış FETÖ unsurlarının topyekun saldırısına karşı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir mücadeleye girişmiştir. Kazanılan zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Devleti 40 yıl boyunca habis bir ur gibi saran FETÖ'ye karşı etkin ve kararlı mücadelemiz devam edecektir. Milli İrade Meydanının ve ilçelerimizdeki anma programlarının hepsinde bu duyguları fazlasıyla hissettik ve yaşadık”.