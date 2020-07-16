Mamikler, Ayasofya için kurban kesti!

Kocaeli'de birçok kesim tarafından kuyumculuk sektörünün yanı sıra inşaat sektöründe de başarılı isminden Mamikler, İzmit Fevziye Camii'nin avlusunda kurban kesti. Pandemi sürecinden normalleşme sürecine geçilmesiyle sektörün tekrardan hareketlenmesi ve Ayasofya Camii’nin 86 yıl sonra tekrardan ibadete açılması sebebiyle kurban kesimi gerçekleştirdi.
"YENİDEN CAMİ OLARAK AÇILMASI, MUTLU ETTİ"
Kurban kesimine Mamikler İnşaat’ın müteahhit çevresinden isimler katılırken Mamikler İnşaat’ın sahibi Faruk Mamik yaptığı açıklamada; “Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci inşaat sektörünü de zora soktu. Devletimiz yarattığı imkanlarla süreci götürmeye çalıştık. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden inşaat sektörü önemli bir ivme kazandı. Haziran ayında rekor bir artış yaşanan konut satış rakamları da bu durumu gösterdi. Bununla birlikte Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması da bizleri çok mutlu etti. Fethin sembolü olan Ayasofya’da 86 yıl sonra namaz kılınacak olması tüm Müslümanları mutlu etti. Bu anlamda hem normalleşme sürecini hem de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıyor olması sebebiyle kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Th - Mamikleri tebrik ediyorum
Gyhh - Kuyumcular çarşıdında alışverişten tanırım.Pırlanta diye satmış olduğu yüzüğün fiatı % 50 daha az fiattan İstanbulda aldık.Allah niyetlerini ve hayırlarını kabul eder inşallah.
Opsesif - Mamikler şov yapıyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.