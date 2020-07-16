Mamikler, Ayasofya için kurban kesti!

Kocaeli'de birçok kesim tarafından kuyumculuk sektörünün yanı sıra inşaat sektöründe de başarılı isminden Mamikler, İzmit Fevziye Camii'nin avlusunda kurban kesti. Pandemi sürecinden normalleşme sürecine geçilmesiyle sektörün tekrardan hareketlenmesi ve Ayasofya Camii’nin 86 yıl sonra tekrardan ibadete açılması sebebiyle kurban kesimi gerçekleştirdi.

"YENİDEN CAMİ OLARAK AÇILMASI, MUTLU ETTİ"

Kurban kesimine Mamikler İnşaat’ın müteahhit çevresinden isimler katılırken Mamikler İnşaat’ın sahibi Faruk Mamik yaptığı açıklamada; “Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci inşaat sektörünü de zora soktu. Devletimiz yarattığı imkanlarla süreci götürmeye çalıştık. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden inşaat sektörü önemli bir ivme kazandı. Haziran ayında rekor bir artış yaşanan konut satış rakamları da bu durumu gösterdi. Bununla birlikte Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması da bizleri çok mutlu etti. Fethin sembolü olan Ayasofya’da 86 yıl sonra namaz kılınacak olması tüm Müslümanları mutlu etti. Bu anlamda hem normalleşme sürecini hem de Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıyor olması sebebiyle kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin” dedi.