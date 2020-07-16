AKP Kocaeli, Ayasofya için lokma dağıtacak

AKP Kocaeli, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasından dolayı merkezi noktalardaki camilerde lokma dağıtacağını duyurdu. AKP Kocaeli İl Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 yılı kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya Camii 86 yıl sonra 10 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla zincirlerini kırarak yeniden gerçek hüviyetine kavuştu. Yalnızca Türkiye’nin değil, İslam Aleminde kardeşliğin pekişmesine vesile olacak bu tarihi karar nedeniyle AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş’in koordinesinde 17 Temmuz Cuma (yarın) İlçe Başkanlıklarımız tarafından cuma namazı sonrası merkezi noktalardaki cami çıkışlarında lokma dağıtılacaktır. İzmit Fevziye Camii önündeki lokma dağıtımına başkanımız Mehmet Ellibeş de katılacaktır."



