Aşıda son faza geçildi!

Çin devletine ait olan Sinopharm’ın geliştirdiği Covid-19 aşısı ile ilgili bir açıklama geldi. Çinli yetkililerin Abu Dabi’de geliştirdiği aşının üretiminde 3’üncü faza geçildiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir süredir devam eden aşı geliştirme sürecinde insanlar üzerinde denemelerin başarılı geçtiği belirtildi. Çinli yetkililer daha önce Sinopharm’daki 1000’den fazla çalışanın gönüllü olarak aşıyı denediği ve aşının hem güvenli hem de etkili olduğunu duyurmuştu. Şirket, aşının ilk iki fazında başarılı sonuç elde edildiğini açıklarken 28 gün içerisinde gönüllülerin tamamında antikor üretildiğini de vurguladı.

Çinli yetkililer Abu Dabi merkezli yapay zeka ve bulut bilgisayar şirketi Group 42 ve Abu Dabi Sağlık Bakanlığı ile birlikte aşıyı geliştirmeye başlamıştı. Şirket, son fazın 3 ile 6ay süreceğini açıklarken Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Abu Dabi ve Al Ayn kentlerinde yaşayan 19-60 yaş aralığındaki gönüllüler üzerinde denemeler yapılacağını açıkladı.