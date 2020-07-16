Kocaeli’de 62 kilo esrar ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinni engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu Körfez gişeler mevkiinde TIR durduruldu. Araçta narkotik köpeği Starks tarafından yapılan aramada çeşitli noktalarda tepki vermesi üzerine TIR emniyet müdürlüğünün otoparkına çekildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Burada yapılan aramada 314 paket halinde toplam 62 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili araç şoförü Y.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şahsın emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.