Kocaeli’de 62 kilo esrar ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinni engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu Körfez gişeler mevkiinde TIR durduruldu. Araçta narkotik köpeği Starks tarafından yapılan aramada çeşitli noktalarda tepki vermesi üzerine TIR emniyet müdürlüğünün otoparkına çekildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Burada yapılan aramada 314 paket halinde toplam 62 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili araç şoförü Y.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şahsın emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.