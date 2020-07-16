Boğazını ve bileklerini keserek intihar etti

Körfez Yarımca Mahallesi’nde meydana gelen olay ile ilgili iddialara göre Eyüp Can Kılıçdemir (35), gece saatlerinde eşi ile mesajlaştı. Aynı binada oturduğu Kılıçdemir’in annesi Elmas Kılıçdemir, sabah saatlerinde oğlunu kahvaltı için çağırmaya gitti. Kapının açılmaması üzerine yanında bulunan yedek anahtar ile daireye giren anne Kılıçdemir, oğlunu çocuk odasında boğazını ve bileklerini kesmiş halde buldu.
İKİ ÇOCUK BABASI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kılıçdemir’in hayatını kaybettiğini belirlerken, iki çocuk babası olan Eyüp Can Kılıçdemir'in elektrik işleri ile uğraştığı ve çevresi tarafından sevilen sessiz bir insan olduğu öğrenildi. Genç adamın ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürülürken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.