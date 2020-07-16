Kocaelispor için beyin fırtınası sürüyor

Cumhuriyet Parkı Sanat Galeri’sinde yapılan yarışmanın ilk gününde onur konuğu, 1996-2005 yılları arasında Kocaelispor formasını terleten başarılı orta saha oyuncusu Engin Öztonga oldu. Yarışmada, takımın aldığı dereceler, şampiyonluklar, kupalar, bugüne kadar forma giyen futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve başkanlar hakkında sorular bulunurken, Engin Öztonga da Kocaelispor yıllarına ait anılarını izleyicilerle paylaştı.