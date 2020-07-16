Kocaelispor için beyin fırtınası sürüyor

Cumhuriyet Parkı Sanat Galeri’sinde yapılan yarışmanın ilk gününde onur konuğu, 1996-2005 yılları arasında Kocaelispor formasını terleten başarılı orta saha oyuncusu Engin Öztonga oldu. Yarışmada, takımın aldığı dereceler, şampiyonluklar, kupalar, bugüne kadar forma giyen futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve başkanlar hakkında sorular bulunurken, Engin Öztonga da Kocaelispor yıllarına ait anılarını izleyicilerle paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.