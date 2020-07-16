Kampa hazırlıklı olun !..

KOCAELİSPOR KULÜBÜ 2020/2021 SEZONU SEZON BAŞI KAMP PROGRAMI:
I. ETAP
Toplanma: 23 Temmuz Perşembe 14:00 ( Brunga Tesisleri)
30 Temmuz Perşembe 12:00 ( Bitiş - Arife Günü)
31 Temmuz - 1 Ağustos - 2 Ağustos ( İZİN )
II. ETAP
Toplanma: 3 Ağustos Pazartesi 14:00 (Brunga Tesisleri)
12 Ağustos Çarşamba 12:00 ( İZİN )
III. ETAP
Toplanma: 13 Ağustos Salı 14:00
( Kartepe GreenPark Otel )
25 Ağustos Salı 13:00 ( BİTİŞ )
26 Ağustos - 27 Ağustos ( İZİN )
IV. ETAP
Toplanma: 28 Ağustos Cuma 14:00
( Kartepe GreenPark Otel )
10 Eylül Perşembe 13:00 ( Tesislere iniş )
V. ETAP
12 Eylül Cumartesi - Hazırlık Maçı
( Kocaeli Stadyumu )
Tahmini lig haftası // 14-20 Eylül
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.