16 Tem 2020 - 14:31- Spor

Kampa hazırlıklı olun !..

Kocaelispor’un kampı kesinleşti. Programda herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Teknik patron Selahattin Dinçel, tüm takımın kampa nazır olarak geçmesini beklediğini yineledi. Bu arada kampta da 10’a yakın futbolcunun son şansını kullandıktan sonra gönderilmesi planlanıyor.