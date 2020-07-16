Süper lig’de bugün maç yok

TFF, Süper Lig'in 33. haftasında program değişikliği yaptı. Başakşehir-Kayserispor ile Trabzonspor-Konyaspor maçı pazar gününe alındı. Ligde bu gece maç yok. 7 maç yarın, 2 maç pazar günü oynanacak. Daha önce bugün (cuma) oynanacağı açıklanan Galatasaray-Göztepe maçı yarına alınırken, pazar günü oynanması beklenen Gaziantep-Kasımpaşa maçı da pazar gününden cumartesi gününe çekildi. TFF'nin yaptığı bir diğer değişiklik ise Alanyaspor-Denizlispor maçında yaşandı. Cumartesi günü oynanması planlanan mücadele, pazar günü oynanacak. İşte haftanın yeniden düzenlenmiş programı…

İşte Süper Lig'de 33. haftanın programı:

18 TEMMUZ CUMARTESİ

21.00 Gaziantep FK-K.P.Paşa

21.00 Galatasaray-Göztepe

19 TEMMUZ PAZAR

21.00 A.Alanyaspor-Denizlispor

21.00 Ç.Rizespor-Yeni Malatya

21.00 Ankaragücü-Antalya

21.00 DG.Sivasspor-G.Birliği

21.00 M.Başakşehir-Kayseri

21.00 Trabzonspor-Konyaspor

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe