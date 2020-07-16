Süper lig’de bugün maç yok

TFF, Süper Lig'in 33. haftasında program değişikliği yaptı. Başakşehir-Kayserispor ile Trabzonspor-Konyaspor maçı pazar gününe alındı. Ligde bu gece maç yok. 7 maç yarın, 2 maç pazar günü oynanacak. Daha önce bugün (cuma) oynanacağı açıklanan Galatasaray-Göztepe maçı yarına alınırken, pazar günü oynanması beklenen Gaziantep-Kasımpaşa maçı da pazar gününden cumartesi gününe çekildi. TFF'nin yaptığı bir diğer değişiklik ise Alanyaspor-Denizlispor maçında yaşandı. Cumartesi günü oynanması planlanan mücadele, pazar günü oynanacak. İşte haftanın yeniden düzenlenmiş programı…
İşte Süper Lig'de 33. haftanın programı:
18 TEMMUZ CUMARTESİ
21.00 Gaziantep FK-K.P.Paşa
21.00 Galatasaray-Göztepe
19 TEMMUZ PAZAR
21.00 A.Alanyaspor-Denizlispor
21.00 Ç.Rizespor-Yeni Malatya
21.00 Ankaragücü-Antalya
21.00 DG.Sivasspor-G.Birliği
21.00 M.Başakşehir-Kayseri
21.00 Trabzonspor-Konyaspor
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.