Burak Süleyman ile ipler kopuyor !..

Kocaelispor’da yeni sezon öncesi transfer hazırlıkları devam ediyor. Şampiyon kadrodan 11 futbolcuyla yolların ayrıldığı Yeşil Siyahlılarda, şok bir ayrılık yaşanma ihtimali daha var. Kocaelispor’un ‘Muhteşem’ olarak tüm ülkede nam salan futbolcusu, kulübün parlayan yıldızı Burak Süleyman ile yapılan ilk iki görüşmede sonuç çıkmadı.

ALACAKLARINI BIRAK, ÜZERİNE PARA GETİR SERBEST KAL

Başarılı futbolcunun opsiyon hakkı kullanılmış olsa da kulüp içindeki kimi konuların kaptanın canını hayli sıktığı öğrenildi. Transfer komitesinin Burak Süleyman için “Eğer anlaşmayacaksan içerideki alacağını bırak, bir miktar da para getir, serbest kal” şeklinde konuştuğu iddia edildi. Tüm dikkatler Süleyman olayına kilitlendi. Üst lig kulüplerinin kadrosuna katmak için yarıştığı Burak Süleyman ile iplerin kopma noktasına geldiği öğrenildi.