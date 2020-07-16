Burak Süleyman ile ipler kopuyor !..

Kocaelispor’da yeni sezon öncesi transfer hazırlıkları devam ediyor. Şampiyon kadrodan 11 futbolcuyla yolların ayrıldığı Yeşil Siyahlılarda, şok bir ayrılık yaşanma ihtimali daha var. Kocaelispor’un ‘Muhteşem’ olarak tüm ülkede nam salan futbolcusu, kulübün parlayan yıldızı Burak Süleyman ile yapılan ilk iki görüşmede sonuç çıkmadı.
ALACAKLARINI BIRAK, ÜZERİNE PARA GETİR SERBEST KAL
Başarılı futbolcunun opsiyon hakkı kullanılmış olsa da kulüp içindeki kimi konuların kaptanın canını hayli sıktığı öğrenildi. Transfer komitesinin Burak Süleyman için “Eğer anlaşmayacaksan içerideki alacağını bırak, bir miktar da para getir, serbest kal” şeklinde konuştuğu iddia edildi. Tüm dikkatler Süleyman olayına kilitlendi. Üst lig kulüplerinin kadrosuna katmak için yarıştığı Burak Süleyman ile iplerin kopma noktasına geldiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.