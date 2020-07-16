Üzülmez 6. kemoterapiyi gördü

Kocaelispor’da pankreas kanseri ile mücadele eden başkan Hüseyin Üzülmez önceki gün 6. kemoterapisini gördü. 1 haftalık bir dinlenme sürecine girecek olan Üzülmez için kritik bir karar verilecek ve yapılacak olan tetkiklerin ardından Üzülmez’in ameliyat olup olmayacağına karar verilecek.