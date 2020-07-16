Osman Çakır nazikçe reddetti

Osman Çakır konu ile ilgili açıklamasında şu şekilde konuştu: 450’den fazla maçta formasını terlettiğim ve teknik adamlık yaptığım süreçte hiç bir fedakârlıktan kaçınmadığım Kocaelispor’dan bir teklif geldiği doğrudur. Fakat yapılan görüşmelerin ardından görüş ayrılıklarının olabileceğine inandığım ve Kocaelispor’a faydalı olamayacağımı düşündüğüm için teklifi kabul edemeyeceğimi belirtmek isterim. Bu güzel kulübün ve şehrin Süper Lig’i fazlası ile hak ettiğini düşünüyor, canım Kocaelispor’uma sonsuz başarılar diliyorum” dedi.