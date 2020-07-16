O gemide onların da bulunma hakkı vardı

Kocaelispor’da şampiyonluk kutlamaları pazar akşamı kutlandı. Önce yemekler yendi, ardından Karamürsel Alp Vapuru ile Körfez turu atıldı, Marina İskelesi’ndeki kupa töreninin ardından üstü açık otobüs ile şehir turu atıldı. Vapurda ilk başlarda yönetim, sporcular, aileleri ve basın mensupları alınacaktı. Ancak bu anlatılanların dışında da birçok kişi takımın gemisine alındı.

HER ZAMANKİ GİBİ DÜŞÜNÜLMEDİ

A takım forma giyen genç futbolcular Volkan Mert Korkmaz, Gökdeniz Bayrakdar, Mervan Yusuf Yiğit, Yiğit Canguru, Doğukan Kaya, Onur Öztonga, Haşim Arda Sarman ve Onur Alp Sarman’ı yetiştiren alt yapı hocalarından hiç kimse kutlamalara davetli değildi. Aylarca, tabiri caizse sürünen, 5 kuruş para almadan ailesini geçindirmeye çalışan, ilginin olmadığı şartlarda çalışan antrenörler ve emekçiler bir kez daha göz ardı edildi. Şampiyonluk kutlamalarından birkaç gün önce koordinatör Aydın Günaydın’ın görevden herhangi bir gerekçe sunulmadan alınması da ortadaki vizyonsuzluğu gözler önüne serdi !.. N ERDEM ÖVÜÇ