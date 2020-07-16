Gogo Fahri: Aydın Günaydın’a ayıp edildi

Alkan açıklamasında şunları söyledi: 50 yıldır sayısız amatör ve profesyonel maç izlemiş, bu camiayı iyi tanıyan birisi olarak şunları söylemek istiyorum. Kocaelispor’un en zor günlerinde kaçanlar, sırt çevirenler bir anda en büyük Kocaelisporlu oldular. Arma için mücadele veren dik duran ve emek verenler ise dışlanmaya başladı.

ÇOK YAZIK

Şampiyonluk gerçekleri örtmemeli. Evet, günü kurtardık ama, uzun vadede bu zihniyet kulübümüzü yeniden eski karanlık günlerine döndürür. O yüzden büyük çabalarla bugünlere getirilen altyapının torpil, adamcı bakış, eş dost ilişkileriyle bozulmasına müsaade edilmemelidir. Daha önce de yazdım, yine yazıyorum. Aydın hocaya yapılan hata değil yanlıştır. Hele ki gönderilme sebebi ise tek kelimeyle ayıptır. Çok yazık !..