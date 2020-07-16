Ramiz Soydaş 14 yıl sonra Kocaelispor’da

Yönetim kurulumuzun kararı sonrasında altyapıdan sorumlu yöneticilerimiz Zeynel Abidin Akyol ve Tümer Uslu, scout ekibimizin lideri Zeki Kaya ve Ramiz Soydaş ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşme neticesinde kulübümüzün altyapı koordinatörlüğü görevine Ramiz Soydaş getirilmiştir. Altyapımız, Zeki Kaya liderliğindeki scout ekibe bağlı olarak faaliyetlerine devam edecektir. Kulübümüzün 6 yıl boyunca altyapı koordinatörü görevini yürüten Aydın Günaydın hocamıza verdiği emekler için teşekkür eder, hayatında başarılar dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.