Ramiz Soydaş 14 yıl sonra Kocaelispor’da

Yönetim kurulumuzun kararı sonrasında altyapıdan sorumlu yöneticilerimiz Zeynel Abidin Akyol ve Tümer Uslu, scout ekibimizin lideri Zeki Kaya ve Ramiz Soydaş ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşme neticesinde kulübümüzün altyapı koordinatörlüğü görevine Ramiz Soydaş getirilmiştir. Altyapımız, Zeki Kaya liderliğindeki scout ekibe bağlı olarak faaliyetlerine devam edecektir. Kulübümüzün 6 yıl boyunca altyapı koordinatörü görevini yürüten Aydın Günaydın hocamıza verdiği emekler için teşekkür eder, hayatında başarılar dileriz.