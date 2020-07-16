Derince’de anlamlı ziyaretler

Hain darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla Derince’de gerçekleşen ziyaretlerde 15 Temmuz Gazimiz Halil İbrahim Koşdaş ile Şehidimiz Serdar Gökbayrak'ın ailesi hanelerinde ziyaret edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un öncülüğünde gerçekleşen ziyaretlerde Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mesut Yalçın hazır bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleşen programlarda ilk olarak 15 Temmuz Şehidimiz Serdar Gökbayrak’ın Sırrıpaşa Mahallesi’nde ikamet eden ailesi ziyaret edildi.

GAZİLERE BÜYÜK ÖVGÜ

Şehidimizin ailesiyle yakından ilgilenerek ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz, “Sizler için ne gerekirse yaparız” dedi. Başkan Aygün de Gökbayrak ailesi ile sohbet ederek “Rabbim bu cennet vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizden ve kıymetli ailelerinden razı olsun inşallah” dedi. Günün ikinci ziyareti ise 15 Temmuz Gazimiz Halil İbrahim Koşdaş ve ailesinin hanelerine yapıldı. Gazi Koşdaş ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Yavuz, “Vatanımız uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar vererek “Gazilerimiz ülkemizin onurudur. Şehitlerimizi, gazilerimizi ve bu cennet vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızı asla unutmayacağız” dedi.