Karamürsel’de gazileri unutmadılar

Karamürsel İlçe Müftülüğü, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilciliğine ziyarette bulundu. Ziyarette şehitlik ile gazilik hakkında konuşan Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, şehit ailelerine sabr-ı cemil niyaz etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, ziyaretten çok memnun olduklarını, gelen şehit haberlerinin kendilerini çok üzdüğünü, bu ziyaretle çok sevindiklerini ve ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti. Ziyarete, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilciliği yönetim kurulu üyeleri ve gaziler katıldı.