"Türkiye yükseldikçe Kocaeli de yükselecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, önceki gün Kartepe ilçesi Avluburun köyü sakinleriyle buluştu. Bölgede incelemeler de yapan Başkan Büyükakın’a, AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. Misafirperverliklerinden dolayı Avluburun’da ki vatandaşlara teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Burada ki insanımızın güler yüzü, enerjisi ve samimi ilgisi kentimize hizmet yolunda bize büyük güç verdi. Bu vesileyle şunu özellikle buradan söylemek isterim ki şehrimiz her alanda hedeflerine kararlılıkla ilerliyor” dedi.
TALEP VE ÖNERİLER
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökmen Mengüç’ünde yer aldığı birliktelikte, Avluburun Muhtarı Halil İbrahim Akyol, Ketence Muhtarı Erkul Kılıç, Kurtdere Muhtarı Mustafa Ersoy, Eşme Ahmediye Muhtarı Yusuf Sönmez ve Eşme Muhtarı Selim Günay’da hazır bulundu. Muhtarlarla yakından ilgilenen, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükakın, “Ekibimizin bir parçası olarak gördüğümüz muhtarlarımızla kentimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın tecrübelerinden faydalanıyor, projelerimizi öncelik sırasına göre birlikte beliyoruz” diye konuştu.
YAPILAN HİZMETLER
Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır köylere yapılan hizmetlerle daha ulaşılabilir ve daha yaşanabilir olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, “Ülkemiz ve kentimiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Bu noktada bizlere düşen büyük sorumluluğun gereğini de hizmetlerimizle yerine getiriyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini de hatırlatan Başkan Büyükakın, "İnşallah şehrimize yapacak daha çok hizmetlerimiz var. Şunu çok iyi biliyoruz, Türkiye yükseldikçe Kocaeli daha da yükselecek. Hizmetlerimizle bugüne kadar bunu hep gösterdik. Önümüzde ki süreçte de bunu her fırsatta göstermeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefe katkı sunabilmek için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.