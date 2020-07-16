Körfez Ağadere Caddesi'nde esnaflık yapan HP Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Sayıcı ile Yasemin Sayıcı'nın biricik kızları Nisanur 10. yaşına merhaba dedi. Nisanur için özel bir doğum günü partisi düzenlendi. Düzenlenen doğum partisi için özel bir pasta hazırlandı. Hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndüren Nisanur'a, yanında yer alan ailesi, sevenleri ve kuzeni Belinay 'iyi ki doğdun Nisanur' diye alkışlarla tezahüratta bulundu.