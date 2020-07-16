Özge ve Onur dünya evine girdi

Gölcük’ün tanınmış ailelerinden Çotanak AVM Beko Bayi’nin sahibi Hüseyin Meme ve Fatma Meme’nin güzeller güzel kızları Özge Meme ile Giresun Eynesil’in tanınmış ailelerinden Eynesil Belediyesi İtfaiye Müdürü Nail Civil ile ev hanımı Güllü Civil’in yakışıklı oğulları Onur Civil, Gölcük Kongre Sarayı’nda düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.