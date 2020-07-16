“Ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor”

Haftalık toplantısını yapan CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İşeri, “Ekonomi çok kötü maalesef. Virüsü bir kenara bıraktık, normalleşmeye döndük. Ekonomik sıkıntılardan ötürü normalleşme çok erken oldu. Dükkanı olan dükkanını açmaya kalktı. Devletimiz, vatandaşına sahip çıkamadığı için vatandaşı da kendi kendini koruma altına almak zorunda kaldı. Esnafımız kan ağlıyor” dedi.