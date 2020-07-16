IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi

IMF, 18 Temmuz'da sanal ortamda gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi "G20 Gözlem Notu" raporunu yayımladı. Kovid-19'un dünya genelinde yayılmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, "Pandemi yeni bir aşamaya girdi." değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, hareketliliğe yönelik kısıtlamaların genel olarak hafifletildiği, ancak sosyal mesafe uygulamalarının bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğu bildirildi.

"YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİK DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Ekonomide son göstergelerin hafif bir toparlanmaya işaret ettiği aktarılan raporda, "Küresel ekonomik faaliyet çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başlıyor." ifadesi kullanıldı. Raporda, finansal koşulların kapsamlı politika destekleriyle rahatladığı kaydedilerek emtia fiyatlarının istikrar kazandığı ya da arttığı belirtildi. Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 daralmasının beklendiğinin anımsatıldığı raporda, "Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma bekleniyor, iflaslar ve devam eden işsizlik görünüm üzerinde olası iz bırakacak. Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek." değerlendirmesinde bulunuldu.