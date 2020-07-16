Bakanlıktan hobi bahçesi yoklaması

Katılımcıların yüzde 32.6’sı hobi bahçesi olduğunu belirtirken, Bunların yüzde 60.9’u tapusunun bulunmadığını bildirdi. Hobi bahçesi bulunanların yüzde 49.7’si bahçesinin kooperatif hisseli olduğunu söylerken, anket sonuçları vatandaşların çoğunun verimli tarım arazileri üzerinde hobi bahçeleri kurulduğundan haberdar olmadığını ortaya koydu. Anket katılımcılarının yüzde 65.4’ü hobi bahçelerinin verimli tarım arazileri üzerinde olduğunu bilmediğini belirtirken, yüzde 69’u “tarım arazileri parçalanmasın”, yüzde 90.2’si de bu bahçelerin tarımsal faaliyet yapanlara zarar vermesini istemediği yönünde yönünde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 71’i hobi bahçeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılmasını isterken, “hobi bahçeleri kaldırılsın” diyenlerin oranı da yüzde 69 oldu.