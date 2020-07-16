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16 Tem 2020 - 14:54- Ekonomi G: 16 Tem 2020 - 14:56

Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL'yi aştı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL'yi aştı. Pandemi döneminin ardından özel emeklilik sistemine ilginin artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı
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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, yaptığı yazılı açıklamayla, tasarruf alışkanlıklarında gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi. Kovid-19'un, öngörülemeyen risklerin hayatın bir parçası olduğunu ve birikime sahip olmanın herkes için önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Benli, birikim yaparak geleceği güvence altına almanın özellikle emeklilik dönemi için temel ihtiyaçlardan biri olduğunu aktardı.

BİRİKİM YAPMA

Benli, pandemi döneminde de birikimlerinden vazgeçmeyenlerin uzun vadede kazançlı olacağını bildirerek, şunları kaydetti: "Pandemi dönemi, bireylerin harcamalarını ve tasarruflarını gözden geçirmelerine sebep oldu. Kovid-19 ile birlikte birikim yapmanın önemini bir kez daha gördük. Bu dönem hem tasarruf alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini hem de çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren birikim yapma alışkanlığını kazandırmamız gerektiğini gösterdi.

DEVLET KATKISI

Bu doğrultuda, özel emeklilik sistemi, devlet katkısı ve fon performansıyla emeklilik döneminde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için bugünden hazırlıklı olunmasını sağlıyor. Emeklilikte refah kaybı yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı da tasarruf alışkanlıklarını gözden geçirmeye ve birikim yaparak geleceklerini güvenceye almaya davet ediyoruz." Haziran sonu itibarıyla fon büyüklüğünde yaşanan büyümeye dikkati çeken Benli, BES'teki toplam fon büyüklüğünün 2019 yıl sonundan bu yana 19,2 milyar TL'lik artışla 138,3 milyar TL'yi aştığını, bu büyüklüğün 19 milyar 566 milyon TL'lik kısmının devlet katkısı fonlarından geldiğini aktardı.

HAZİRAN SONU

Benli, Otomatik Katılım uygulamasında ise fon büyüklüğünün Haziran sonu itibarıyla, 2019 yıl sonu verilerine göre 1,7 milyar TL artışla toplamda 9 milyar 863 milyon liraya, sistemdeki çalışan sayısının 104 bin 19 çalışan artışla 5 milyon 458 bin 261'e yükseldiğini bildirdi. Benli, "Böylece özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL'yi aştı. Pandemi döneminin ardından özel emeklilik sistemine ilginin artacağını düşünüyoruz." dedi.

16 Tem 2020 - 14:54 - Ekonomi

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