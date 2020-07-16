Bıyık ve Darıca protokolünden şehitlere ziyaret

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Darıca’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi’nin birlikte düzenlediği etkinlikler Nenehatun Mezarlığı’ndaki şehitlik ziyareti ile başladı. Programa Kaymakam Ömer Karaman, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, AKP İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, şehit aileleri, muhtarlar, STK’lar katıldı. Şehitlik ziyaretinde tüm şehitlerimiz için Kur'an-Kerim okunarak dualar edildi. Protokolü daha sonra 15 Temmuz’da şehit edilen Darıcalı Polis Edip Zengin’in ailesini ziyaret ettiler.