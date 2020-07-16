CHP İl Gençliği: Büyük bir saygısızlık

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları’nın tanıtım ve yeni üye alımı standı açmasına bir tepki de CHP İl Gençlik Kolları’ndan geldi. Törene katılım gösterenler arasında yer alan CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar,AKP’lilerin şehitlerin anıldığı programda üye standı açmasına sert çıktı.Karakadılar, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında düzenlenen törene hepimiz siyasi kimliklerimizi bir kenara bırakarak katılım sağladık. Hiçbir vatandaş Türk bayrağı dışında bir bayrağı, flamayı o alana sokmadı. Şehitlerimizin anısını yaşattığımız bu anlamlı gecede AKP İl Gençlik Kolları’nın tanıtım standı açması kabul edilebilir bir olay değildir” dedi.

“BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK”

“Milli değerlerimiz, vatan sevgimiz siyaset üstüdür” diyen Karakadılar, “Şehitlerimiz bu vatan için AK Parti üye alım stantlarından aldıkları başvuru formlarıyla değil, gururla taşıdıkları Türk Bayrağı ile can vermiştir. Şehitlerimizin anısı önünde, vatan millet sevgimiz üzerinden siyasi kazanç sağlamaya çalışmak halkımıza, milli değerlerimize yapılan büyük bir saygısızlıktır. Standı kuranlar kadar kurulmasına izin verenlerde bu saygısızlığa ortak olmuştur. Bu çirkin olayla ilgili gerekli işlemlerin yapılması ve bir daha yaşanmaması için tüm yetkilileri göreve çağırıyorum” ifadelerini kullandı.