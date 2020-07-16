Derince demokrasi nöbetinde buluştu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde Türkiye genelinde olduğu gibi Derince’de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen programa başta Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olmak üzere, meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

DUALAR EDİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Müftülüğü hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin tarafından dua yaptırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasını Kent Meydanı’nda kurulan dev ekran aracılığıyla takip eden Derinceliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan belgesellerin ekranlara yansıtıldığı program boyunca ayrıca darbeye karşı milletimizin sergilediği kahramanca direnişin yer aldığı fotoğraflar da Kent Meydanı’nda sergilendi.