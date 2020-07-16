Derince demokrasi nöbetinde buluştu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde Türkiye genelinde olduğu gibi Derince’de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen programa başta Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olmak üzere, meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar ilgi gösterdi.
DUALAR EDİLDİ
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Müftülüğü hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin tarafından dua yaptırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasını Kent Meydanı’nda kurulan dev ekran aracılığıyla takip eden Derinceliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan belgesellerin ekranlara yansıtıldığı program boyunca ayrıca darbeye karşı milletimizin sergilediği kahramanca direnişin yer aldığı fotoğraflar da Kent Meydanı’nda sergilendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.