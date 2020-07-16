Körfezliler vatan nöbetindeydi

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve ilçe yöneticileri, Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
SOSYAL MESAFEYE DİKKAT
15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda sosyal mesafeye de dikkat edilerek oturma düzeni oluşturuldu. Alana girişte ateş ölçümü yapılırken, kurulan stantlarda vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Program öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulusa Seslenişi kurulan dev ekranlarla alandaki vatandaşlara canlı olarak aktarıldı.
HEDEFLERİNE ULAŞAMADILAR
15 Temmuz’u anlatan video gösterimleri sonrasında kürsüye gelerek konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bugün ülkemize, vatanımıza ve egemenliğimize karşı yapılan hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin 4. yılını geride bırakıyoruz. Bize büyük acılar yaşatmayı, istiklalimizi elimizden almayı ve diz çöktürmeyi amaçlayan bu alçak teşebbüsün hedefine ulaşamamış olmasından dolayı Allah’a şükrediyorum”dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.