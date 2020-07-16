Körfezliler vatan nöbetindeydi

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve ilçe yöneticileri, Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda sosyal mesafeye de dikkat edilerek oturma düzeni oluşturuldu. Alana girişte ateş ölçümü yapılırken, kurulan stantlarda vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Program öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ulusa Seslenişi kurulan dev ekranlarla alandaki vatandaşlara canlı olarak aktarıldı.

HEDEFLERİNE ULAŞAMADILAR

15 Temmuz’u anlatan video gösterimleri sonrasında kürsüye gelerek konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bugün ülkemize, vatanımıza ve egemenliğimize karşı yapılan hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin 4. yılını geride bırakıyoruz. Bize büyük acılar yaşatmayı, istiklalimizi elimizden almayı ve diz çöktürmeyi amaçlayan bu alçak teşebbüsün hedefine ulaşamamış olmasından dolayı Allah’a şükrediyorum”dedi.