Tülü; Bu toprakların kıymetini bilmeliyiz'

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında açıklama yaptı. Başkan Tülü, “FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçmiş bulunmakta. O güne tekrar geri döndüğümüzde, bu hain girişimin vatansever halkımız, vatanına sahip çıkan güvenlik güçlerimiz tarafından engellendiğini görüyoruz. 15 Temmuz günü bağımsızlığımıza göz dikenler, yine o gün gereken cevabı almış ve bu girişim sonuçsuz kalmıştır” dedi.

ORTAK PAYDADA BULUŞMAK

Başkan Tülü, “Büyük bir ulus olmamızın da avantajı ile bu hain girişim, kötü bir sonuç ortaya çıkmadan kısa sürede sonuçsuz bırakıldı. Bizim her zaman için söylediğimiz gibi bu topraklara sahip çıkmamız gerekir. Bizler de TEMAD camiası olarak ülkemize senelerce hizmet ettik. Bayrağımızı, devletimizi her yerde şan ve şerefle temsil ettik. Hiçbir zaman bayrağımızı yere düşürmedik. Bizden sonra gelen askerlerimiz de bu bayrağı her zaman baş üstünde taşıdılar. Biz, üzerinde yaşadığımız bu topraklara, ülkemize sahip çıkmak için ayrışmamalı, aksine Türkiye ortak paydasında birleşmeliyiz” açıklamasında bulundu.

BU TOPRAKLARDA YAŞAMAK

Başkan Tülü, “Yine o akşam ve devamında vatansever ordumuz, askerimiz ve halkımız, bu hain girişimi bastırmak için bedel ödediler. Her zaman söylediğimiz gibi bu topraklarda bir arada yaşamanın kıymetini her zaman bilmeliyiz. Ülkemizin her bir karış toprağında şehitlerimizin kanı var. Biz, atalarımızın bizlere emaneti olan bu ülkeye sahip çıkmak ve burada yaşamak için hiçbir zaman ayrışmamalıyız. Burada bir bedel ödeniyorsa bunu millet olarak öderiz. Demokrasimize her zaman sahip çıkmalıyız. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitleri ve bugünlere gelmemizde büyük payı olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun” dedi.