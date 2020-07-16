Mısırlıoğlu: Yeniden yapılandırmayı kaçırmayın

Hayata geçirilen yapılandırma hakkında bilgi veren Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu, “30 Haziran 2020 tarihine kadar takibe intikal etmiş borçlar için peşin ödeme yapılması karşısında esnafımızın borçları faizsiz olarak kapatılabilecektir. Eğer esnafımız 24 ay taksit isterlerse borçları ana paraya düşürüldükten sonra % 10 faiz ile yeniden yapılandırılabilecekler.

24 AY TAKSİT İMKANI

Takibe girmiş esnafların bu fırsatı kaçırmaması konusunda uyaran Başkan Mısırlıoğlu, “Belirtilen tarih öncesinde kooperatif takibine giren borçlar için gelen bu yapılandırmadan faydalanmak için 31 Ağustos 2020 tarihine kadar dilekçe ile kooperatifimize başvurulması gerekiyor. Yapılacak bu yapılandırma neticesinde borçlar, istenirse 24 ay taksit ve yüzde 10 faiz uygulanarak yapılandırılabilecek. Esnafımız, isterse borcunu peşin de ödeyebilir ve bu şekilde sadece anaparayı ödemiş olur. Peşin ödemede hiçbir faiz işlemiyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen esnaflarımızı kooperatifimize bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

“KOOPERATİFİMİZDEN AYRINTILI BİLGİ ALABİLİRLER”

Başkan Mısırlıoğlu, açıklamasının sonunda şunları söyledi; Esnaflarımız adına yapılan bu kredi, yine onlara ödeme kolaylığı sağlaması açısından oldukça önemli. Bu yapılandırma ile borçlarını daha rahat bir şekilde ödeyebilecek olan esnaflarımıza yapılandırmadan faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Yine söylemek gerekirse, detaylı bilgi alabilmek adına kendilerini kooperatifimize bekliyoruz. Bundan önce yanlarında olduğumuz gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yapılandırmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum.”