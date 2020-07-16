Milletvekili Zeybek, yeniden Anayasa Komisyon Sözcüsü

AKP MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Av.Emine Macit Zeybek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen seçimde yeniden Anayasa Komisyon Sözcülüğüne seçildi. Zeybek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Üyesi olduğum #TBMM Anayasa Komisyonu’nda Başkanlık seçimini gerçekleştirdik. Önceki dönem Başkanlık görevini başarıyla yürüten ve tekrar Komisyon Başkanlığına seçilen Yozgat Milletvekilimiz Sayın @bekirbozdag’ı ve Komisyon Divanını tebrik ediyorum. Şahsımı da Anayasa Komisyon Sözcülüğüne tekrar layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum.”