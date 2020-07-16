‘Tuvalet’ kavgasındaki cinayete 25 yıl hapis

Olay, geçen yıl 1 Ağustos günü, Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili'nde meydana geldi. Sahilde alkol alan Müslüm Ayyıldız, açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde bulunan gençler, tepki gösterdi. Ayyıldız ile gençler arasında çıkan tartışma, kavga dönüştü. Çağatay Burak Atay da kavgayı ayırmak istedi. Ancak Müslüm Ayyıldız, Çağatay Burak Atay'ı bıçakladı. Atay yaşamını yitirirken, Ayyıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklu yargılanan Müslüm Ayyıldız, bugün görülen karar duruşmasında, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı, indirimler ile 25 yıla düşürdü. Müslüm Ayyıldız, yasak silah bulundurmak suçundan da 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.