16 Tem 2020 - 15:18- Asayiş

‘Tuvalet’ kavgasındaki cinayete 25 yıl hapis

Gölcük'te sahilde tuvaletini yaptığı için kendisini uyaran gençlerle yaptığı kavgayı ayırmak isteyen Çağatay Burak Atay’ı (21) bıçaklayarak öldüren Müslüm Ayyıldız (25), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.