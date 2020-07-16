Yeni müdürler Büyükşehir'de duyuruldu

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclisi bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde 135 gündem maddesiyle toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında toplanan mecliste Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edildi. Ayrıca mecliste katılımcılara Karamürsel Gazozu dağıtıldı.

“KAÇ PERSONEL ALINDI?”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir gündem öncesi “Pandemi süreci devam etmektedir. Devletin tüm kademelerinde esneklik meydana gelmektedir. Büyükşehrin gereken önlemleri almakla yükümlülüğü kapsamında zabıtanın tedbir ve denetimlerinin yeniden başlangıçtaki gibi yapmasını talep etmekteyiz” şeklinde yazılı önerge verdi. Taşdemir ayrıca, “Büyükşehre kaç personel alındı? Alınan personeller hangi kriterlere göre belirlenmiştir?” yazılı önerge de verdi. Büyükakın bu konuya yazılı cevap verileceğini belirtti.

“SAKINCA VARSA DÜZELTİLİR”

Taşdemir, “Kocaelispor’a verilen işletme hakkı oy birliğiyle verildi. Bu otoparkının işletmesi Kocaeli Spor’u Sevenler Derneği’ne verilmesi söylenmektedir. Konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz. Özel şirketlere, kurumlara kiralama söz konusu mu? Oy birliğiyle Kocaelispor diye aldık” dedi. Büyükakın ise, “ Meclis kararını dernek diye almadınız mı? İncelesin arkadaşlar. Orada bir sakınca varsa düzeltilir” ifadelerinde bulundu. İYİ Partili Meclis Üyesi Fevzi Canbaz tarafından verilen önergede, “Büyükşehre bağlı veteriner kliğini oluşturulması, mama desteği verilmesi konusundaki önergeyle ilgili Büyükakın, “Meclisimizin zaten çalışması var. Bu meclis gündemine alınacak bir madde değil. Bu belediyelerin kendi arasında olacak bir şey” dedi. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Gülçebioldu.Özgün Erbulan