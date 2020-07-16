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16 Tem 2020 - 15:58- Gündem G: 16 Tem 2020 - 17:21

Büyükakın’ın kefil olması için yetkiye oy birliği

İSU’nun Derince’de altyapı çalışmaları için İller Bankası’ndan çekmeyi planladığı 110 milyon TL’lik kredi için Büyükakın’a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclisi bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde 135 gündem maddesiyle toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında toplanan mecliste Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edildi.

“KAÇ PERSONEL ALINDI?

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir gündem öncesi “Pandemi süreci devam etmektedir. Devletin tüm kademelerinde esneklik meydana gelmektedir. Büyükşehrin gereken önlemleri almakla yükümlülüğü kapsamında zabıtanın tedbir ve denetimlerinin yeniden başlangıçtaki gibi yapmasını talep etmekteyiz” şeklinde yazılı önerge verdi. Taşdemir ayrıca, “Büyükşehre kaç personel alındı? Alınan personeller hangi kriterlere göre belirlenmiştir?” yazılı önerge de verdi. Büyükakın bu konuya yazılı cevap verileceğini belirtti.

“SAKINCA VARSA DÜZELTİLİR”

Taşdemir, “Kocaelispor’a verilen işletme hakkı oy birliğiyle verildi. Bu otoparkının işletmesi Kocaeli Spor’u Sevenler Derneği’ne verilmesi söylenmektedir. Konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz. Özel şirketlere, kurumlara kiralama söz konusu mu? Oy birliğiyle Kocaelispor diye aldık” dedi. Büyükakın ise, “ Meclis kararını dernek diye almadınız mı? İncelesin arkadaşlar. Orada bir sakınca varsa düzeltilir” ifadelerinde bulundu.  İYİ Partili Meclis Üyesi Fevzi Canbaz tarafından verilen önergede, “Büyükşehre bağlı veteriner kliğini oluşturulması, mama desteği verilmesi konusundaki önergeyle ilgili Büyükakın, “Meclisimizin zaten çalışması var. Bu meclis gündemine alınacak bir madde değil. Bu belediyelerin kendi arasında olacak bir şey” dedi.

İL MÜDÜRLÜKLERİNE TAHSİS

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Gülçebi oldu. İzmit Kozluk ve Hacıhasan Mahallelerinde bulunan taşınmazları Büyükşehir tarafından İzmit Belediyesi’ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. Körfez Yarımca Mahallesi’nde bulunan kalıcı iş merkezinde bulunan toplam 18 adet ve tamamı 35 adet kalıcı işyerinin Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile Derince Sopalı Mahallesi’nde bulunan Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nun Valilik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. İzmit Mehmet Ali Paşa’da bulunan Yıldız Konutları B blok zemin kattaki bağımsız bölüm ile SGK’ya ait parselin aradaki bedel farkının Büyükşehir tarafından ödenerek trampa edilmesi maddesi de oy birliğiyle kabul edildi.

KREDİ İÇİN BÜYÜKAKIN’A YETKİ VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İSU’nun Derince’de altyapı çalışmaları için İller Bankası’ndan çekmeyi planladığı 110 milyon TL’lik kredi mecliste komisyondan geldiği gibi oy birliğiyle kabul edildi.  Daha önceki meclis oturumlarında komisyona havale edilen madde ile ilgili Büyükşehrin İSU’ya garantör olması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yetki verilirken , sadeceDerince’de kullanılacağı belirtilen 110 milyon TL’lik kredi 10 yıl vadeyle ödenecek.

BİRÇOK SOKAĞA YENİ İSİM

İsimlendirme Komisyonu tarafından Kartepe Eşme Mahallesi’nde isimsiz sokaklara ‘Yüksektepe Sokak ve Güzelce Sokak isimleri verilmesi, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan isimsiz 2 adet yola yeni sokak isimleri verilmesi, Darıca Sokullu Caddesi isminin Şehit Tahsin Sarıtosun Caddesi olarak değiştirilmesi, İzmit Yenidoğan’daki isimsiz sokağa Arka Sokak isminin verilmesi, Çayırova’da Ali Haydar Efendi Caddesi’nde bulunan yaya üst geçidine Şehit Eren Bülbül isminin verilmesi komisyondan geldiği gibi oy birliğiyle kabul edildi.

16 Tem 2020 - 15:58 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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