Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Derince ilçesinde yer alan muhtelif cadde ve sokaklardaki içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının inşaatı ihalesi için Kamu İhale Kurumu’na (KİK) yapılan itiraz reddedildi. Böylelikle ilçede yapılacak toplam 268 km uzunluğundaki altyapı çalışmalarına Kurban Bayramından sonra başlanılacak.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Geçmiş yıllarda Derince ilçesindeki altyapı imalat çalışmalarını yürüten firmanın iflas etmesi üzerine proje iptal edilmişti. İSU Genel Müdürlüğü, yeni ihaleyi 12.11.2019 tarihinde yapmıştı. Ancak ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu’na (KİK) itiraz edilmişti. KİK, yaptığı değerlendirmenin ardından ihaleye onay verdi.

268 KM ALTYAPI YAPILACAK

Derince ilçesindeki “Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçme Suyu, Kanalizasyon, Yağmur Suyu İkmal Projesi” kapsamında ilçe genelinde toplam 145 km İçme Suyu Hattı, 111 km Kanalizasyon Hattı ve 12 km Yağmur Suyu Hattı olmak üzere toplam 268 km uzunluğunda altyapı hattı imalatı gerçekleştirilecek.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, “DERİNCEMİZE HAYIRLI OLSUN”

İhalenin onaylanmasını değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ihale ile ilçenin altyapı problemlerini gidereceklerini kaydetti. Hedeflerinin modern ve sağlıklı altyapı ile Derincelilere hizmet etmek olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın,”İhaleye yapılan itiraz sonucu uzun zamandır çalışmalara başlayamadık. KİK’in verdiği karar ile birlikte Kurban Bayramından sonra Derincemizde altyapı yenileme çalışmalarına başlayacağız.

Altyapı yatırımları sorumluluk gerektiren yatırımlardır. Bu çalışmalar sırasında vatandaşlarımıza asgari rahatsızlık verecek şekilde çalışmalar yürüteceğiz. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerin üstyapı asfalt çalışmaları da yaptığımız protokol ile İSU Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecektir. İhalenin ve yapılacak çalışmaların Derince ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Proje, Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile 168 milyon 500 bin TL’ye mal olacak.