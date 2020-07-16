16 Tem 2020 - 16:10- Asayiş

Kız çocuğuna taciz şüphelisini dövüp, polise teslim ettiler

Gölcük'te 10 yaşındaki kız çocuğunu sokak ortasında elle taciz eden Z.Y., durumu fark eden vatandaşlar tarafından dövülüp, polise teslim edildi.