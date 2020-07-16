Güney: “Muhalefet için değil, İzmit’in çıkarı için çalışıyoruz”

AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, haftalık yönetim kurulu toplantısında gündemi değerlendirdi. İzmit’te son bir yılda iktidar sorumluluğu ile çalıştıklarını belirten Güney, şunları söyledi: “AK Parti, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi aslında İzmit’te de son yerel seçimlerde meclis üyesi çoğunluğu elde ederek milletimiz tarafından bir yerde iktidar sorumluluğu ile yüklenmiştir. Bu sorumluluk bilinciyle meclis üyelerimizle yaklaşık 1,5 yıldır sırf muhalefet olsun diye değil, yapıcı ve yol gösterici olmak için uğraşıyoruz. Daha ilk günlerde Yenicuma Parkı önünde boyacı lostrasının açılışını hızlandırdık. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek çöken yolları, bakımsız parkları gündeme getirerek sorunlara dikkat çektik. Teşkilat çalışmalarımızda da özellikle Pandemi döneminde sosyal yardımlar konusunda önemli çalışmalar yaparak vatandaşlarımızın yanında olduk” dedi.

YİNE AK PARTİ İMZASI OLACAK

Güney, son olarak Yeşilova Mahallesinde yarım kalan mahalle konağı inşaatını tamamlamak için İzmit Belediyesi’nin 6 Ağustos’ta ihaleye çıkacağını belirterek şöyle devam etti: “AK Parti belediyeciliğinin bir projesi olan mahalle konaklarımız, muhtarlarımız için hizmet binası, kurs merkezi, sağlık ocağı ve büyüklerimiz için dinlenme yerleri olarak birçok yerde hizmet veriyor. Yeşilova Mahallemizde de seçim döneminde yarım kalan konağımız, çabalarımız sonrası sonunda tamamlanacak. 6 Ağustos’ta ihalesi yapılacağı duyuruldu. İzmit’te 31 Mart sonrası tamamlanacak ilk projenin altında da yine AK Parti imzası olacak. Biz partizanca yaklaşımla değil, İzmit’in çıkar ve menfaatleri doğrultusunda siyaset yapmaya, iyi ve doğru olan herşeyi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.