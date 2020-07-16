Ağzındaki maskeyi yüzünü gizlemek için kullandı

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te uyuşturucu kullanan bir şahsın üzerinde 4.85 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili incelemeyi sürdüren ekipler, şahsın uyuşturucu satın aldığı torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını belirlemek için çalışma başlattı. Şahısların ikametlerini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.D., O.K. ve M.N. isimli 3 şahıs, 1 kilo 693 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri ise ağzındaki maskeyi çıkararak yüzünü gizlemek için kullandı.