Kıbrıs Gazisi Mehmet Salur hayatını kaybetti

İzmit’te yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Salur(70), Malta Mahallesi’nde ikamet ettiği evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Deniz Kuvvetlerinden emekli olan yüzbaşı Salur, için Malta Merkez Camiinde öğle namazına müteakiben askeri tören düzenlendi. Törene İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Mesut Yalçın, Salur’un ailesi, yakınları katıldı. Taziyelerin ardından kılınan cenaze namazı sonrası 2 çocuk babası Salur’un cenazesi, İzmit Kent Mezarlığında toprağa verildi.