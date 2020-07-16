Büyükakın: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclisi bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde 135 gündem maddesiyle toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında toplanan mecliste Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edildi.

“KAÇ PERSONEL ALINDI?”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir meclis gündemi öncesi “Pandemi süreci devam etmektedir. Devletin tüm kademelerinde esneklik meydana gelmektedir. Büyükşehrin gereken önlemleri almakla yükümlülüğü kapsamında zabıtanın tedbir ve denetimlerinin yeniden başlangıçtaki gibi yapmasını talep etmekteyiz” şeklinde yazılı önerge verdi. Taşdemir ayrıca, “Büyükşehre kaç personel alındı? Alınan personeller hangi kriterlere göre belirlenmiştir?” yazılı önerge de verdi. Büyükakın bu konuya yazılı cevap verileceğini belirtti.

“SAKINCA VARSA DÜZELTİLİR”

Taşdemir, “Kocaelispor’a verilen işletme hakkı oy birliğiyle verildi. Bu otoparkının işletmesi Kocaeli Spor’u Sevenler Derneği’ne verildiği söylenmektedir. Konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz. Özel şirketlere, kurumlara kiralama söz konusu mu? Oy birliğiyle Kocaelispor diye aldık” dedi. Büyükakın ise, “Kocaelispor’un bazı alacaklılarına gönderdiği hacizler nedeniyle sıkıntılar yaşanabiliyor. O sıkıntılar yaşanmasın diye öyle bir yol izleniyor. Bunun sebebi bu. Arkadaşlar incelesin tutanakta bir sıkıntı varsa düzeltilir” ifadelerinde bulundu. İYİ Partili Meclis Üyesi Fevzi Canbaz tarafından verilen önergede, Büyükşehre bağlı veteriner kliğini oluşturulması, mama desteği verilmesi konusundaki önergeyle ilgili Büyükakın, “Meclisimizin zaten çalışması var. Bu meclis gündemine alınacak bir madde değil. Bu belediyelerin kendi arasında olacak bir şey” dedi.

İL MÜDÜRLÜKLERİNE TAHSİS

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Gülçebi oldu. İzmit Kozluk ve Hacıhasan Mahallelerinde bulunan taşınmazları Büyükşehir tarafından İzmit Belediyesi’ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. Körfez Yarımca Mahallesi’nde bulunan kalıcı iş merkezinde bulunan toplam 18 adet ve tamamı 35 adet kalıcı işyerinin Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile Derince Sopalı Mahallesi’nde bulunan Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nun Valilik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. İzmit Mehmet Ali Paşa’da bulunan Yıldız Konutları B blok zemin kattaki bağımsız bölüm ile SGK’ya ait parselin aradaki bedel farkının Büyükşehir tarafından ödenerek trampa edilmesi maddesi de oy birliğiyle kabul edildi.

KREDİ İÇİN BÜYÜKAKIN’A YETKİ VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İSU’nun Derince’de altyapı çalışmaları için İller Bankası’ndan çekmeyi planladığı 110 milyon TL’lik kredi mecliste komisyondan geldiği gibi oy birliğiyle kabul edildi. Daha önceki meclis oturumlarında komisyona havale edilen madde ile ilgili Büyükşehrin İSU’ya garantör olması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yetki verilirken, sadece Derince’de kullanılacağı belirtilen 110 milyon TL’lik kredi 10 yıl vadeyle ödenecek.

“TARIM ALANLARI BETONLAŞTITILIYOR”

Derince Çavuşlu Mahallesi’nde uygulama imar plan değişiklikle ilgili konuşan Tanış, “Bunu kabul edersek bu tür taleplerin önüne geçemeyiz. Tarımsal alanların betonlaşmasına sebep olacağız. Bunu doğru bulmadık. Tarımda verilen yüzde 5 imarın bir özü var. Tarımda uğraşan inanlar o alanda evini yapsın ve tarıma devam etsin isteniyor. Ama tarımla alakası olmayan insanlar buraya gelip tarım alanlarını konutlaştırması doğru değil. Tarım il müdürlüğünden de görüş alınmamış” dedi.

“GÖRÜŞ ALINMADAN İŞLEM YAPILIYOR”

CHP Meclis Üyesi Özgür Yılmaz, “Ekim ayında verdiğim bir önergeye henüz cevap alamadım. Diğer tarım alanlarında tarım ve orman müdürlüğünün görüşleri alınmadan işlemler yapılıyor. Bizler bu talimatlar yönetmelikler ve toprak kanunun böyle söylemesine rağmen uygulamalarda büyükşehir belediyesinin tarım görüşü olmamasına rağmen tarım ve orman bakanlığının büyük yazığı yazıyı burada okumak istiyorum. Farklı bir karar alıp uygulamaya başladığımızda bağ evi dediğiz yüzde 5 emsalden yararlanıp yapılan konutlara ben villa diyorum. Salgın sürecinden sonra tarım alanlarına büyük rağbet var. İlçeleri gezerken her parselin başında bir ev göreceğiz” ifadelerinde bulundu.

“BİR MAHSURU YOK”

Maddeyle ilgili konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise “İstanbul buraya akıyorken insanlar tarım alanlarını satıyorken bu talebi karşılamazsak çözüm üretemeyiz. Arsaların başında binalar olacak. Elektrik telefon su altyapı isteyecek. Toplumun da böyle bir talebi varsa tarım yapılmayan alanlarda bunu yapmanın bir mahsuru yok. Ayrıca bu oranın canlanmasını da sağlayacak. Üreticiden tüketiciye ulaşacak bir alanı neden engelliyoruz anlamadım” dedi.

“SİZİN GİBİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİLİM”

Büyükakın ise “Uzunca konuşulması gereken bir konu. Aslında birkaç boyutu var. Bir tarafta tarım arazilerine konut yapılmasının önüne geçilmesi. Bir de hayatın normal akışı var. Tamamen kontrolümüz dışında yapılar yapılabiliyor tarım alanlarına. Bu tür alanlarda hayır olmaz yasak yerine nasıl olursa oluru söylemek lazım. Eğer büyük alanlar böyle yapılaşmalar yapılacaksa bir kuralı olması lazım. Burada inşaat yapma izni var. Tarım alanlarının imara açılması gibi bir durum söz konusu değil. Tarım müdürlüğünden buraları imar planlarına işlerken görüş aldık. Siz bize katılmıyorsunuz ama biz de size katılmıyoruz. Sizin gibi düşünmek zorunda değilim. Farklı düşünebiliriz. Bir araya gelelim tekrar görüşelim. Hızla bunu organize edelim.” dedi.Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

BİRÇOK SOKAĞA YENİ İSİM

İsimlendirme Komisyonu tarafından Kartepe Eşme Mahallesi’nde isimsiz sokaklara ‘Yüksektepe Sokak ve Güzelce Sokak isimleri verilmesi, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan isimsiz 2 adet yola yeni sokak isimleri verilmesi, Darıca Sokullu Caddesi isminin Şehit Tahsin Sarıtosun Caddesi olarak değiştirilmesi, İzmit Yenidoğan’daki isimsiz sokağa Arka Sokak isminin verilmesi, Çayırova’da Ali Haydar Efendi Caddesi’nde bulunan yaya üst geçidine Şehit Eren Bülbül isminin verilmesi komisyondan geldiği gibi oy birliğiyle kabul edildi.