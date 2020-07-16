Ford Otosan üretime ara veriyor

Şirketten Salı akşamı KAP'a yapılan açıklamada Gölcük fabrikasında 30 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında da 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verileceği kaydedildi.